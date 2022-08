Tak wyglądał spływ kajakowy do schronu na linii Osy z plaży Tarpno w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Piotr Bilski

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku zaprosił do wzięcia udziału w imprezie kajakowej „Kajakiem do schronu na linii Osy” która odbyła się 6 sierpnia 2022 r. Kajaki wypłynęły z plaży miejskiej na jeziorze Tarpno, w górę kanału Trynka, do miejsca docelowego czyli schronu nr 11 na linii Osy. "Atrakcji" nie brakowało.