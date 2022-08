Wieczór z bluesem i rockiem w Akcencie w Grudziądzu. Tak było na koncercie Adam Zalewski Trio [zdjęcia] Łukasz Szalkowski

Była to już przedostatnia odsłona festiwalu Lato na Starym Mieście w Grudziądzu. Zagrał Adam Zalewski Trio. Usłyszeliśmy muzykę autorską, będącą fuzją różnych gatunków - bluesa, rocka i folku - osadzonych w akustycznym brzmieniu. Koncert miał odbyć się na grudziądzkim Rynku, jednak ze względu na niekorzystne prognozy pogody, przeniesiono go do klubu Akcent.