Zderzenie trzech samochodów w Kłódce pod Grudziądzem [zdjęcia]

We wtorek około godz. 9.20 w Kłódce w powiecie grudziądzkim zderzyły się trzy pojazdy: dwa osobowe i jeden dostawczy.

Jak ustalili policjanci, kolizję spowodował kierowca dostawczego renault, należącego do firmy kurierskiej. Najechał on na tył forda, który został jeszcze zepchnięty na poprzedzającego go fiata.