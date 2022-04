Grudziądz. Halę do wynajęcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zbuduje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

O transakcji dziś (26 kwietnia) poinformował Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna kupiła od KOWR-u teren o powierzchni ok. 15 hektarów. Zapłaci za niego 11 mln zł. To nieruchomość atrakcyjnie położona, w okolicach zjazdu z autostrady A1, do której niedawno miasto Grudziądz wybudowało drogę dojazdową. - To była bardzo dobra decyzja, która skutkuje tym, że strefa chce na tym terenie inwestować - podkreśla Maciej Glamowski , prezydent Grudziądza.

Pierwotnie po wybudowaniu drogi PSSE miało kupić ten teren, aby pozyskać na tę działkę dużego inwestora, ale plany się zmieniły.