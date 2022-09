Grudziądzkie zespoły zagrają na jednej scenie. To pierwsza edycja festiwalu "Gru-Rock"

- Pomysł zorganizowania takiego festiwalu, na którym wystąpiłyby lokalne zespoły, miałem w głowie od wielu lat. Wymyśliłem sobie kiedyś, że fajnie by było, gdyby grudziądzkie środowisko muzyczne mogło się spotkać w jednym miejscu i zaprezentować się przed "swoją" publicznością - mówi Maciej Gburczyk.

W tym roku pojawiła się szansa na zrealizowanie pomysłu. - Momentem przełomowym była inicjatywa, z jaką wyszedł zespół Let Us Love. Jego muzycy chcieli zorganizować koncert, podczas którego miałoby zagrać kilka lokalnych zespołów. Pomysł został dobrze odebrany, więc stwierdziłem, że to odpowiedni moment, by wrócić do planu sprzed lat - wyjaśnia Gburczyk.

Festiwal odbędzie się w dniach 16-17 września 2022 na terenie grudziądzkiej Mariny. Przez dwa dni na scenie wystąpi łącznie czternaście zespołów. Publiczność będzie miała więc okazję posłuchać najciekawszych muzycznych projektów w jednym miejscu. Dla osób, które nie znają lokalnej sceny, będzie to szansa, by sprawdzić jak rozwijają się muzycy z Grudziądza.