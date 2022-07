Ile kosztowała organizacja Jarmarku Spichrzowego i Festiwalu Muzycznych Legend w Grudziądzu? Miasto odpowiada

Jarmark Spichrzowy był organizowany w Grudziądzu już przed pandemią. Impreza zastąpiła Dni Grudziądza, podczas których tradycyjnie świętowano urodziny miasta. Wydarzenie ożywiło starówkę, a przede wszystkim ulicę Spichrzową i Górę Zamkową.

Festiwal Muzycznych Legend to z kolei nowa propozycja na kulturalnej mapie Grudziądza. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, do jego organizacji zaangażowano m.in. muzycznego menadżera z Trójmiasta. Do występu na dwudniowym festiwalu zaproszono przede wszystkim zagranicznych artystów, wcielających się w światowe gwiazdy. Na scenie zobaczyliśmy więc m.in. muzyków "udających", mniej lub bardziej udanie: Dua Lipę, Eda Sheerana, Arianę Grande czy zespoły Abba i Pink Floyd. Obok tych zagranicznych muzyków wystąpiła także młoda Sara James i grupa Kombii z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem na czele.

To właśnie ostatnia z grup przyciągnęła największą rzeszę fanów, co dobitnie pokazało, że grudziądzan nie porwała idea festiwalu, polegająca na występach muzyków, próbujących naśladować znane gwiazdy.