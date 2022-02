Luty w Grudziądzu: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Grudziądzu, najważniejsze informacje miesiąca

W weekend w Grudziądzu i regionie mocno powiało. O włos od tragedii było w Mełnie w gminie Gruta, gdzie drzewo przewróciło się na samochód druha, jadącego do remizy na alarm. Mężczyzna trafił do szpitala.

Styliści z Inowrocławia mają ciekawe propozycje fryzur na karnawał 2022. To idealny czas, by zadbać o swoje włosy, zmienić coś w swoim wyglądzie czy zaszaleć z kolorem. Obecne trendy stawiają na naturalność, a na topie są delikatne loki, fale oraz warkocze.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Grudziądza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, jak co roku, zagrało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Były licytacje, spektakle, występy taneczne, koncerty i konkursy. Zobaczcie zdjęcia!

W Klęczkowie, na granicy powiatu grudziądzkiego i chełmińskiego, zderzyły się dwa samochody osobowe. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Pokaz zumby rozpoczął występy w hali sportowej na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu. W bocznej sali można brać udział w licytacjach stolikowych lub wrzucając datki do puszek zakupić różne rzeczy.

Targowisko przy ul. Paderewskiego w Tarpnie zostało wytypowane jako te, gdzie w piątki i soboty będzie można kupić wyroby prosto od rolników. Zgodzili się na to radni Grudziądza. Jest sprawą otwartą, aby dodatkowo również udostępnić jeszcze jedno targowisko w południowej części miasta.

Najrzadziej występujące nazwiska w województwie kujawsko-pomorskim. To lista nazwisk, które znajdują się na samym końcu listy w bazie PESEL. Znacie posiadaczy tych wyjątkowych nazwisk? W oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji postanowiliśmy stworzyć zestawienie zawierające najrzadsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców naszego województwa. Jesteście ciekawi, czy Wasze nazwisko znalazło się w gronie tych najmniej spotykanych? Sprawdźcie naszą listę!

„Jak wierzysz k...o w Boga, to zacznij się modlić, bo żywa stąd nie wyjdziesz” - miał powiedzieć Adam B., do swojej ofiary 68-letniej Krystyny. To była okrutna zbrodnia. Oprawca maltretował kobietę ponad godzinę: wbijał gwoździe, uderzał popielniczką, próbował skręcić kark. Zgwałcił. Grozi mu 15 lat więzienia.

U zbiegu ulic Toruńskiej oraz al. 23 Stycznia w Grudziądzu powstaje nowy Inkubator Przedsiębiorczości. Trwa właśnie wylewanie fundamentów pod ten biurowiec.

Ogólnopolska akcja "Alpiniści dla WOŚP" zawitała także do Grudziądza. Dwaj alpiniści, przebrani za superbohaterów, umyli okna jednego ze szpitalnych oddziałów dziecięcych. Wszystko, by wywołać uśmiech małych pacjentów. Pomagali także strażacy z OSP Grudziądz. Ciąg dalszy akcji, także w Grudziądzu, zaplanowano na piątek (28 stycznia 2022).