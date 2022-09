"Szept gwiazd” to film o Voices Of The Cosmos. Premiera we wtorek w planetarium w Grudziądzu

Zespół Voices Of The Cosmos nagrywa płyty z muzyką elektroniczną, wykorzystując w swoich kompozycjach dźwięki kosmosu zarejestrowane m.in. w obserwatorium astronomicznym. Sprawia to, że jest to projekt jednocześnie muzyczny i naukowy.

Projekt ten tworzą Rafał Iwański z Torunia, Wojciech Zięba z Grudziądza oraz astronom Sebastian Soberski z Grudziądza.

Premierowe spotkanie zaplanowano na wtorek, o g. 18 w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu. Wstęp wolny. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób po 10 roku życia

Film "Szept gwiazd" powstał ze wsparciem stypendium artystycznego Prezydenta Grudziądza w wysokości 5 tys. zł.

Program spotkania - premiery filmu "Szept gwiazd":