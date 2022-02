Grudziądz. Uroczystość w 549. urodziny Mikołaja Kopernika. Inauguracja 50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich. Zobacz zdjęcia

50. Grudziądzkie Dni Kopernikowskie 2022 [program]

Na obchody zapraszają Prezydent Miasta Grudziądza oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

19 lutego. Inauguracja 50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich

12:00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika z okazji 549 rocznicy urodzin wielkiego astronoma

Miejsce: Plac Miłosników Astronomii w Grudziądzu. (symboliczna kilkuosobowa delegacja GDK)

Organizator: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

18:00 - Wykład inauguracyjny ONLINE (transmisja przez Internet):

Prelegent: prof. Łukasz Wyrzykowski - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. OPIS: Czarne dziury to "gorący" temat współczesnej astronomii. Pewnie z powodu trudności w ich badaniu (nie wysyłają światła) rozpalają wyobraźnię naukowców oraz miłośników astronomii. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o wielu ciekawostkach związanych z ich badaniem. W szczególności wspomniany zostanie polski projekt poszukiwania samotnych czarnych dziur (OGLE) za pomocą teleskopu w Chile należącego do Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto będzie można usłyszeć jak dzięki misji kosmicznego teleskopu GAIA identyfikuje się oraz bada nowe czarne dziury.

LINK do transmisji:

https://youtu.be/-eRkuoUSWAw