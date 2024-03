Tak wygląda były cmentarz w Grudziądzu. Właśnie wpisano go do rejestru zabytków. Właściciel terenu się odwołuje. Zobacz zdjęcia

Z tego, że teren cmentarza "francuskiego" został wpisany do rejestru zabytków cieszą się działacze Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Właściciel nieruchomości od tej decyzji się odwołuje. Negocjacje o zamianie terenu między deweloperem a miastem utknęły w martwym punkcie.

Od lat teren cmentarza "francuskiego" przy ul. Zawiszy Czarnego w Grudziądzu...

...wpisany jest do ewidencji zabytków prowadzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu. Od blisko trzech lat o jego umieszczenie w "państwowym" rejestrze zabytków zabiegało grudziądzkie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

I niedawno teren ten został wpisany do rejestru zabytków, co zapewnia mu większą ochronę niż wpis do gminnej ewidencji.