Szykuje się "Bal u Rafała" w Grudziądzu! Ralph Kaminski zaśpiewa w teatrze

Jesienno-zimowa trasa koncertowa, podczas której Ralph Kaminski promuje najnowszy album "Bal u Rafała", obejmie także Grudziądz.

Artysta, w towarzystwie My Best Band In The World, zagra w Grudziądzu 2 marca 2023 roku o godz. 20. Koncert odbędzie się w teatrze. Ceny biletów zaczynają się od 119 zł. Sprzedaż wejściówek ruszy 17 listopada 2022 o godz. 12

Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W tym roku otrzymał prestiżowy Paszport „Polityki”, będący symbolicznym stemplem jakości twórczości artysty.

Ralph Kaminski wydał 4 albumy: „Morze” (2016), „Młodość” (2019), “KORA” (2021) oraz najnowszy „Bal u Rafała”. Pierwsze trzy uzyskały status „Złotej płyty”, a „Bal” wkroczył na drogę do złota! Twórczość Ralpha jest ciepło przyjmowana przez krytyków, a także przez branżę muzyczną, czego wyrazem były nominacje do nagrody Fryderyk 2020 dla „Młodości” i Ralpha jako producenta muzycznego oraz otrzymane Fryderyki 2022: „KORA” została uznana za najlepszą płytę w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka, a sam Ralph otrzymał statuetkę jako Artysta Roku.