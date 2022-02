Grudziądz. Ważne zmiany w cenniku cmentarza w Grudziądzu! Cena spopielenia zwłok zależy od... wagi ciała [cennik 2022]

Dotychczas takich opłat nie było, ale to się zmienia, ponieważ właśnie w 2022 roku mija 20 lat od czasu otwarcia cmentarza komunalnego przy ul. Jaskółczej. To oznacza, że bliscy osób, które zostały tutaj pochowane jako jedne z pierwszych (w 2002 roku), teraz będą musieli zapłacić za "przedłużenie ważności miejsca pochówku". Ile? Od 350 zł za miejsce urnowe do 1,5 tys. zł za grób rodzinny.