Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Grudziądzu. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował w sobotę (19 lutego 2022) na stadionie w Łasinie. Przetransportował do szpitala kobietę z podejrzeniem udaru. Chorą wcześniej zajęli się medycy z "naziemnego" zespołu. Miejsce lądowania śmigłowca zabezpieczały dwa zastępy strażaków z OSP Łasin.

Cyklon umiarkowanych szerokości geograficznych Zeynep (inna stosowana nazwa to Eunice) dotarł w rejon Polski i wywołuje huraganowe porywy wiatru. Jednym z regionów, które najmocniej odczuwają przejście niżu jest Kujawsko-Pomorskie. Porywy wiatru w regionie przekroczyły 100 km/h. Notowane są duże szkody, strażacy podejmują mnóstwo interwencji. Poniżej treść ostrzeżeń, mapy oraz najważniejsze informacje na temat sytuacji pogodowej.

Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (16-22.02.2022). Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem.

Wiatr, przekraczający 100 km/h wdarł się do północnej części Polski. Dał się we znaki także w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim, wyrządzając wiele szkód. Strażacy kilkaset razy usuwali skutki wichury. Pełne ręce roboty mają także pracownicy pogotowia energetycznego, którzy starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie we wszystkich miejscach, dotkniętych awariami.

W Grudziądzu daniele rozgościły się na całego. Coraz odważniej odwiedzają osiedla, zadomowiły się w parku miejskim. Swoją urodą zachwycają mieszkańców i turystów. To duża atrakcja turystyczna Grudziądza. Zobaczcie galerię zdjęć wykonanych przez naszych czytelników!